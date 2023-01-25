Пенсионера МВД обвинили в заказном убийстве криминального авторитета в Петербурге

Пенсионера МВД обвиняют в организации заказного убийства криминального авторитета в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге спустя 28 лет раскрыто заказное убийство. 14 марта 1995 года тремя выстрелами из пистолета «ТТ»» в одном из домов по проспекту Славы был застрелен 26-летний мужчина. Характер преступления указывал на работу киллера. Заказчиком, по версии следствия, оказался бывший сотрудник милиции.

- Была установлена причастность к совершению данного преступления пенсионера МВД, находящегося в международном розыске, заочно обвиняемого в совершении ряда убийств, - сообщает пресс-служба Главного управления СК РФ по Петербургу.

Жертвой преступления был криминальный авторитет. По данным следствия, обвиняемый решил избавиться от него с помощью киллеров. Он нашел двух исполнителей, которые и расстреляли жертву в подъезде дома.

Один из киллеров сейчас задержан, ему предъявлено обвинение. Второй умер еще в 2003 году. Сам заказчик сейчас находится в международном розыске, его местонахождение неизвестно.