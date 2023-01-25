Двухкомнатная квартира загорелась на Пулковском шоссе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел сильный пожар в Московском районе. В третьем часу дня 25 января 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме на Пулковском шоссе. На место выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 14:52 часов поступило сообщение о пожаре в доме 11, корпус 2, по Пулковскому шоссе. В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 18 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем прибыли бороться три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС города. Им потребовалось чуть меньше часа, чтобы потушить пламя.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.