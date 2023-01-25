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НовостиОбщество25 января 2023 13:21

Участников спецоперации из Ленобласти хотят освободить от транспортного налога

Льготу распространят и на моторные лодки
Станислав Костелей
Участников СВО из Ленобласти могут освободить от транспортного налога.

Участников СВО из Ленобласти могут освободить от транспортного налога.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти поддержали поправки в законопроект, в результате принятия которого участники спецоперации смогут не платить транспортный налог. Льготы получат не только Герои России, ветераны, инвалиды боевых действий, но и добровольцы, а также мобилизованные, не имеющие статус ветерана боевых действий.

- От выплаты льготников освободят, если двигатель их автомобиля не мощнее 250 лошадиных сил включительно, - сообщает пресс-служб парламента на своей странице ВКонтакте.

Под действие закона будут попадать также владельцы мотоциклов, мотороллеров, катеров, моторных лодок или других водных транспортных средств. Исключение составят парусно-моторные суда и гидроциклы.

Все поправки к законопроекту примут до 3 февраля. Документ должен пройти еще два чтения и, в случае одобрения, уйти на подпись губернатору.