В Петербурге переименовали «ЧВК Вагнер центр»

Бизнес центр снова указан на картах как "Морская столица". Фото: ЯНдекс.Карты

В Петербурге более не существует здания с наименованием «ЧВК Вагнер-центр». Огромную «стекляшку» на Зольной улице снова называют бизнес-центром «Морская столица». Так значится на онлайн-картах. Как, впрочем, бизнес-центр назывался и ранее, но с приходом нового арендатора получит огромную новую вывеску на крыше.

- «ЧВК Вагнер Центр» открылся в начале ноября 2022 года. Резиденцией компании стал бизнес-центр «Морская столица», - пишет «Деловой Петербург».

По данным издания, общая площадь здания составляет около 51 тысячи квадратных метров. Часть этого объема занимает центр, остальные помещения сдаются в аренду. Ее стоимость на верхних этажах башни-долгостроя, которая долгие годы стояла незавершенной, составляет 1700 рублей за квадратный метр в месяц.