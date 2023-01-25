Арктический кластер Петербурга получил свыше 1,5 млрд рублей на реализацию проектов

В Петербурге разработали оборудование для работы в Арктике. Фото: gov.spb.ru

Предприятия петербургского Научно-производственного арктического кластера за прошлый год привлекли 1,52 миллиарда рублей инвестиций. Государственные субсидии пойдут на креативные проекты, в частности связанные со сферой развития инфраструктуры Арктической зоны России.

- Среди получивших поддержку проектов - беспилотный летальный аппарат, способный бесперебойно работать в сложных природно-географических условиях, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также в Петербурге разработан комплекс контроля воздушного пространства, способный работать в условиях Крайнего Севера и сверхчувствительная телекамера, распознающая объекты на расстоянии до 30 километров.

Всего финансовую помощь получили девять организаций арктического кластера.