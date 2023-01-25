Производитель автокомпонентов TRIALLI купил промышленную площадку в Петербурге

В Петербурге откроют новое производство автокомпонентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский бренд автокомпонентов TRIALLI приобрел производственную площадку в Петербурге. Площадь промышленного объекта составляет семь тысяч квадратных метров. Здесь расположится современная линия по выпуску запчастей для отечественных машин и иномарок.

- В этом году компания TRIALLI осуществляет масштабное расширение и планирует к запуску новый производственный участок. Сборочная линия будет оснащена современными металлообрабатывающими станками, - сообщает пресс-служба брокерской компании Maris.

Под российским брендом с итальянскими корнями выпускаются детали трансмиссии, рулевых механизмов, тормозных систем, а также резинотехнические изделия, подшипники и так далее. Основные производства расположены в Китае, Индии, Турции. В последнее время развивается выпуск запчастей в России, в том числе для моделей АвтоВАЗа.

Петербургское предприятие будет направлено как на импортозамещение в сфере производства автозапчастей, так и на потенциальный экспорт.