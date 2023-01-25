Петербуржец, убивший своего знакомого из-за еды, получил семь лет колонии

Суд дал семь лет петербуржцу, убившему своего собутыльника из-за закуски. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы 33-летнего мужчину, убившего своего собутыльника из-за еды. В июле прошлого года он выпивал на улице со своим знакомым, который внезапно стал вырывать из рук еду и спиртное.

- Суд установил, что в ночь с 19 на 20 июля 2022 года подсудимый нанес потерпевшему руками, ногами и ремнем, снятым со штанов потерпевшего, не менее 35 ударов в голову и по другим жизненно-важным органам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

От полученных травм побитый мужчина умер на месте. Его собутыльника задержала полиция. На мужчину завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

В суде обвиняемый вину признал и во всем раскаялся. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.