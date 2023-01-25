Более 37 млн рублей потратят в Петербурге на подключение газа малообеспеченным семьям Фото: Олег ЗОЛОТО

Газификацию для малообеспеченных жителей Петербурга сделают бесплатной. Такой законопроект в первом чтении приняли депутаты Законодательного Собрания. Подключение частных домов к газораспределительной сети будут финансировать из городского бюджета.

- Затраты на разработку проекта и установку оборудования составляют около 200 тысяч рублей. Эти деньги выделит город. Малообеспеченных граждан у нас не многим более 100 человек, - отметил председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению.

На эти цели из бюджета города выделено 37,3 миллиона рублей. Глава города дал положительное заключение о законопроекте. Напомним, сейчас строительство газопроводов в Петербурге ведется до границы земельных участков.