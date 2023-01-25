46 ветеранов приедут в Петербург из-за границы на день снятия блокады. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше четырех десятков ветеранов, ныне живущих за границей, приедут в Петербург к 27 января. В эту дату город на Неве будет отмечать 79-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Основные памятные мероприятия традиционно пройдут на Пискаревском кладбище.

- Ветераны примут участие в возложении венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Также они станут зрителями праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский», - пишет «Петербургский дневник».

Кроме этого, для почетных гостей, приехавших из Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Литвы и Эстонии, проведут обзорную экскурсию по городу. Она будет включать посещение выставки в объединении «Ленрезерв», а также экспозиции, посвященной военной и мирной жизни в Русском музее.