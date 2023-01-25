Единый диспансерный день для ветеранов и блокадников восстановят в поликлиниках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единый диспансерный день для ветеранов и блокадников восстановят в поликлиниках Петербурга в преддверии празднования 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Ранее диспансерный день был отменен во время пандемии ковида. Глава города объявил и о других льготах для ветеранов.

- В Госпитале для ветеранов войн планируется создать сосудистый центр, ветеранов также принимает пансионат «Заря», где уже отдохнули блокадники из Карелии и ДНР, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, с 1 января этого года ветераны Великой Отечественной войны и блокадники могут получить бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарах и полустационарах. Федеральный закон принят 28 декабря, и теперь соответствующий проект регионального закона разработал Комитет по социальной политике Петербурга.