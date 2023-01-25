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НовостиОбщество25 января 2023 16:10

Суд Петербурга оценил в 8 тысяч рублей жизнь собаки Куси, выброшенной в окно

На такую сумму оштрафовали женщину, убившую животное
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд оценил жизнь собаки в восемь тысяч рублей.

Суд оценил жизнь собаки в восемь тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге осудили женщину, которая выбросила в окно собаку по кличке Куся. Несчастная дворняжка не пережила падения с высоты и погибла. Но смерть собачки не осталась незамеченной и на петербурженку завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.

- Обвиняемая вину признала полностью, дала явку с повинной, раскаялась в содеянном, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело слушалось в особом порядке, поэтому женщина не могла получить более двух третей от возможного наказания. В итоге суд вынес приговор - восемь тысяч рублей штрафа, который петербурженка должна заплатить в бюджет России.