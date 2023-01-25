Суд Петербурга оценил в 8 тысяч рублей жизнь собаки Куси, выброшенной в окно

Суд оценил жизнь собаки в восемь тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге осудили женщину, которая выбросила в окно собаку по кличке Куся. Несчастная дворняжка не пережила падения с высоты и погибла. Но смерть собачки не осталась незамеченной и на петербурженку завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.

- Обвиняемая вину признала полностью, дала явку с повинной, раскаялась в содеянном, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело слушалось в особом порядке, поэтому женщина не могла получить более двух третей от возможного наказания. В итоге суд вынес приговор - восемь тысяч рублей штрафа, который петербурженка должна заплатить в бюджет России.