Пожарные тушили автомобиль на Приморском проспекте в Петербурге

На место возгорания выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобиль «Лифан» загорелся в Приморском районе Северной столицы вечером в среду, 25 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Приморском проспекте, около 62 дома, поступило в 18:41. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в машине китайского производства выгорел моторный отсек. Специалисты боролись с огнем всего около десяти минут: в 18:54 пламя было ликвидировано.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место возгорания выезжали две пожарные машины. Огонь тушили десять спасателей МЧС.