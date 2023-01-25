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НовостиПроисшествия25 января 2023 16:16

Пожарные тушили автомобиль на Приморском проспекте в Петербурге

В машине выгорел моторный отсек
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место возгорания выезжали две пожарные машины

На место возгорания выезжали две пожарные машины

Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобиль «Лифан» загорелся в Приморском районе Северной столицы вечером в среду, 25 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Приморском проспекте, около 62 дома, поступило в 18:41. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в машине китайского производства выгорел моторный отсек. Специалисты боролись с огнем всего около десяти минут: в 18:54 пламя было ликвидировано.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место возгорания выезжали две пожарные машины. Огонь тушили десять спасателей МЧС.