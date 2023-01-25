Петербург могут начать называть Ленинградом при посадке самолетов в Пулково

Петербург могут обязать называть Ленинградом при приземлении в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российским авиакомпаниям могут в приказном порядке установить норму «город-герой Ленинград» при приземлении в петербургском аэропорту Пулково. Такая информация появилась в проффильных телеграм-каналах. Однако пока эта информация подтверждается только частично и не в такой категоричной форме.

- Сейчас пилоты при посадке в Пулково произносят: «Санкт-Петербург — город-герой Ленинград», - рассказали «Мойке 78» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Но не подтвердили получение директив от Росавиации с четким предписанием говорить именно так, а не иначе. При этом в самолетах других авиакомпаний слова командира судна могут звучать иначе, все зависит от внутренних инструкций перевозчика.

Из-за этого в Росавиацию и начали поступать жалобы от пассажиров, которые считают, что упоминать словосочетание «город-герой Ленинград» необходимо в обязательном порядке.

Напомним, что именно такая надпись, наряду с надписью «Санкт-Петербург», имеется на крыше терминала аэропорта Пулково.