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НовостиОбщество25 января 2023 16:55

«Росконгресс» объявил о начале отбора волонтеров на ПМЭФ-2023

Форум пройдет с 14 по 17 июня
Анастасия НУРАДИЛОВА
Форум пройдет с 14 по 17 июня

Форум пройдет с 14 по 17 июня

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Росконгресс» набирает волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме летом 2023 года. В отборе, который проходит в рамках Программы мобильности, помогает Ассоциация волонтерских центров. Заявки принимаются до 28 февраля.

- В организации форума, с 7 по 18 июня, будут помогать 60 волонтеров. Их задачи – подготовить площадку для проведения мероприятий, сопровождать гостей, журналистов, работать на тематических стендах и другое, - говорится в сообщении пресс-службы «Росконгресса».

Возраст кандидатов отбора не должен быть меньше 18 лет. Волонтеры должны неплохо владеть знаниями английского языка. Также необходим опыт в сфере добровольчества и российское гражданство. После рассмотрения заявок, кандидату предстоит пройти онлайн-тестирование и два интервью.