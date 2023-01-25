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НовостиПроисшествия25 января 2023 17:33

Суд заочно арестовал бывшего главу Василеостровского района Петербурга

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд заочно выбрал меру пресечения подозреваемому

Суд заочно выбрал меру пресечения подозреваемому

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга заочно арестовал бывшего главу Василеостровского района Петербурга. Эдуарда Ильина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина получил не менее 5,6 миллионов рублей в период с января по август прошлого года.

- Обвиняемый высказал через посредника требования, чтобы ежемесячно ему передавали 700 тысяч рублей за покровительство, выраженное в исполнении контрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании администрации, а также подведомственных учреждениях, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

30 декабря бывшему чиновнику заочно предъявили обвинение. 9 января его объявили в розыск. Местонахождение мужчины пока не установлено. Суд арестовал подозреваемого на два месяца с момента задержания в России или с момента экстрадиции.