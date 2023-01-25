Женщина убила ножом своего сожителя во время ссоры в Петербурге

СК проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге женщину обвиняют в убийстве ее сожителя. Инцидент произошел 23 января в квартире дома на Угловом переулке. В паре возник конфликт. По версии следствия, женщина не выдержала и ударила своего мужчину не менее одного раза в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Проведены следственные мероприятия, в результате которых задержана жительница Петербурга 1958 года рождения, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Женщине уже предъявили обвинение, суд выбрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят проверку и выясняют все детали случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.