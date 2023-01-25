Бывшего чиновника Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

СК расследует уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшего первого заместителя председателя контрольного комитета губернатора Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник с сентября 2014 по март 2015 года получил не менее трех миллионов рублей от представителей коммерческих организаций.

- За эти деньги мужчина помогал им приобрести право собственности на земельные участки по заниженной стоимости, минуя торги, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Таким образом, оформлены в собственность участки общей площадью 500 гектар и стоимостью более 296 миллионов рублей. Подозреваемого задержали. Сейчас его допрашивают. В ближайшее время суд выберет меру пресечения для задержанного.