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НовостиПроисшествия25 января 2023 18:31

Бывшего чиновника Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

По версии следствия, мужчина незаконно получил более 3 млн рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК расследует уголовное дело

СК расследует уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшего первого заместителя председателя контрольного комитета губернатора Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник с сентября 2014 по март 2015 года получил не менее трех миллионов рублей от представителей коммерческих организаций.

- За эти деньги мужчина помогал им приобрести право собственности на земельные участки по заниженной стоимости, минуя торги, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Таким образом, оформлены в собственность участки общей площадью 500 гектар и стоимостью более 296 миллионов рублей. Подозреваемого задержали. Сейчас его допрашивают. В ближайшее время суд выберет меру пресечения для задержанного.