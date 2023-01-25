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НовостиОбщество25 января 2023 19:12

«Фольксваген» и «Ниссан» загорелись на улице Маршала Говорова в Петербурге

Машины тушили десять пожарных
Анастасия НУРАДИЛОВА
Машины тушили десять пожарных

Машины тушили десять пожарных

Фото: Артем КИЛЬКИН

Два автомобиля загорелись в Кировском районе Северной столицы вечером в среду, 25 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Маршала Говорова поступило в 21:11. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что горят сразу две машины – «Фольксваген» и «Ниссан». У первого автомобиля вспыхнул багажник, а у второго загорелся капот. Специалисты боролись с огнем около получаса. Пламя удалось ликвидировать в 21:42.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место случившегося выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.