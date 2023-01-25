Суд Ленобласти обязал мусорный полигон устранить нарушения в деятельности Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд обязал мусорный полигон ООО «Новый Свет-Эко» устранить нарушения. Прокуратура выявила, что в Гатчинском районе используется фильтрат, который не прошел надлежащую очистку.

- Прокуратура тогда внесла представление об устранении нарушений. Меры были приняты, но фактически надлежащая очистка фильтра не обеспечена, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Из-за того, что на фильтрате нет устройств для очистки, может быть причинен вред охране окружающей среды и экологической безопасности. Поэтому 25 января суд удовлетворил требования природоохранного прокурора.

ООО «Новый Свет-Эко» обязано устранить нарушения по обращению с отходами на эксплуатируемом полигоне. Решение поддержали Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Ситуацию контролирует прокуратура.