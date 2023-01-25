Суд Ленобласти обязал мусорный полигон устранить нарушения в деятельности
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Суд обязал мусорный полигон ООО «Новый Свет-Эко» устранить нарушения. Прокуратура выявила, что в Гатчинском районе используется фильтрат, который не прошел надлежащую очистку.
- Прокуратура тогда внесла представление об устранении нарушений. Меры были приняты, но фактически надлежащая очистка фильтра не обеспечена, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.
Из-за того, что на фильтрате нет устройств для очистки, может быть причинен вред охране окружающей среды и экологической безопасности. Поэтому 25 января суд удовлетворил требования природоохранного прокурора.
ООО «Новый Свет-Эко» обязано устранить нарушения по обращению с отходами на эксплуатируемом полигоне. Решение поддержали Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Ситуацию контролирует прокуратура.