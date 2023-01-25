Пожарные тушили огонь в здании «Метростроя» в Петербурге

В происшествии никто не пострадал Фото: Артем КИЛЬКИН

«Метрострой Санкт-Петербурга» сообщил о пожаре в административно-бытовом здании на территории строительной площадки предприятия. Происшествие случилось около восьми часов вечера в среду, 25 января.

- Сотрудники «Метростроя» в соответствии с инструкцией оперативно сообщили о возгорании спасательным службам. Специалисты и техника сразу приехали на место случившегося, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Прибывшие после вызова спасатели потушили огонь, но причина возгорания пока не установлена. Выяснением всех обстоятельств займется специальная комиссия, которая уже сформирована. «Метрострой» оказывает содействие специалистам, которые проводят расследование.