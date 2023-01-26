Жители поселка в Ленобласти организовали целую наркоферму с интернет-магазином

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция направила в суд уголовное дело о создании нелегального бизнеса по изготовлению и продаже наркотиков. Он просуществовал всего 2,5 месяца: с сентября 2021 года. Оперативники задержали наркоторговцев в середине ноября 2021 года.

- В поселке Песочный в двух частных домах выращивали коноплю в теплицах. Там же растения перерабатывали в марихуану. Наркотик распространяли посредством закладок. Для этого работал интернет-магазин, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В качестве подозреваемых были задержаны организаторы: при этом женщина одновременно была бухгалтером и администратором интернет-магазина. Задержаны также двое фасовщиков наркотиков и четверо закладчиков.

Во время обыска полицейские изъяли 37 кустов конопли, 150 граммов марихуаны. В домах злоумышленников найдены 1300 пакетиков для закладок, 2 килограмма гашиша и около 1,5 килограмма марихуаны. На счетах участников наркогруппы следствие арестовало более 2 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.