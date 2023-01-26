23 пожарных тушили квартиру на проспекте Солидарности в Петербурге

На место ЧП выезжали пять пожарных машин Фото: Артем КИЛЬКИН

Квартира загорелась в Невском районе Северной столицы вечером в среду, 25 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на проспекте Солидарности поступило в 22:34. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что на восьмом этаже дома в комнате площадью десять квадратных метров загорелся участок. Огонь охватил три квадратных метра. Специалисты боролись с пламенем около получаса: пожар был ликвидирован в 23:11.

Сведения о пострадавших уточняются. Причину и обстоятельства случившегося установят дознаватели. На место ЧП выезжали пять пожарных машин и 23 спасателя МЧС.