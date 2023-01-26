В Петербурге пьяная женщина уснула на остановке около коляски с ее грудным малышом

Горе-мать и ее ребенка забрала машина скорой помощи. Фото: vk.com/dorinspb

Сотрудники полиции спасли жизнь маленькому ребенку и его горе-матери в Приморском районе. На пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконтрукторов на остановке общественного транспорта была замечена коляска с малышом, которому на вид 1,5 месяца.

- Рядом на лавочке лежала мама ребенка в состоянии сильного опьянения. Возможно, наркотического. Она спала. И ее не заботило то, что малышу может быть холодно в такую погоду, - говорится в сообществе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

На место прибыли сотрудники полиции и сотрудники скорой помощи. Примерно в 23 часа 25 января женщину и ее ребенка забрали в медицинское учреждение. Если бы не полицейские и врачи, все могло бы закончиться трагедией.