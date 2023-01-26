Мокрый снег, дождь и до +4 градусов ожидается в Ленобласти 26 января

Мокрый снег пройдет в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 26 января. В течение суток синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Юго-западный ветер подует со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов. На дорогах ожидается гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Погода в Северной столице не будет сильно отличаться от условий в Ленобласти. Ночью ожидается дождь, а днем к нему добавится еще и мокрый снег. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от одного до трех градусов выше нуля. Будет слабо понижаться атмосферное давление.