Оттепель с дождями придет в Петербург 26 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург снова вернется оттепель. В четверг, 26 января 2023 года, в Северной столице поднимется температура до плюс 3 градусов. При этом пойдет легкий дождь, который вскоре сменится в мокрый дождь. Об этом рассказали в метеорологическом центре "Фобос".

- Сегодня Северная столица останется на периферии циклона, однако он постепенно развернётся к региону своей тыловой, холодной частью. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, переходящие в мокрый снег, - рассказали синоптики.

Днем в Петербурге станет теплее до плюс 1-3 градусов, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. При этом температура будет в течение дня понижаться. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.