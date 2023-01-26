Пожар произошел на кухне в автосервисе на Васильевском острове в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Васильевском острове в одном из автосервисов произошел пожар. В шестом часу утра 26 января на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании на 27-й линии В.О. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 5:46 часов поступило сообщение о возгорании в дома 3, литера А на 27-й линии В.О. В одноэтажном здании автосервиса, на кухне площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Бороться с огнем прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава. В течение часа они справились с возгоранием. По предварительным данным, пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.