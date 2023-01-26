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НовостиОбщество26 января 2023 5:38

Спрос на строителей в Петербурге вырос на 12% за год

За месяц девелоперам и агентствам по продаже и покупке недвижимости понадобилось более 9 тысяч специалистов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
За год спрос на строителей в Петербурге вырос на 12%

За год спрос на строителей в Петербурге вырос на 12%

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вырос спрос на строителей. Только за год потребность в специалистах выросла на 12 процентов. Только за последний месяц петербургским девелоперам и агентствам по продаже и покупке недвижимости понадобилось более 9 тысяч новых специалистов. Об этом сообщает сервис hh.ru.

- Между тем уровень конкуренции среди петербургских строителей достаточно низкий – на одно рабочее место в среднем претендуют до двух человек, что кратно ниже нормы по рынку труда. Особенно серьезный кадровый дефицит работодатели из строительной отрасли испытывают относительно представителей рабочих строительных специальностей, - сообщает сервис.

При этом почти половина компаний готовы увеличить оклад для сотрудников такого рода. В 46 процентах работодатели оставят плату без изменений.