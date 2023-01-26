Большинство родителей в Петербурге выступают за упрощение процедуры трудоустройства подростков

2 из 3 родителей подростков в Санкт-Петербурге выступают за упрощение процедуры трудоустройства несовершеннолетних Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге большинство родителей считают, что следует упростить процедуру трудоустройства подростков. Больше половины взрослых поддерживают идею того, чтобы дети с 14 лет уже могли полноценно подрабатывать. Об этом 26 января 2023 года сообщает сервис SuperJob.

- Каждый второй петербуржец поддерживает эту идею: по мнению опрошенных, дети старше 14 лет уже вполне могут подрабатывать, тогда как лишние бюрократические процедуры усложняют их трудоустройство. Каждый четвертый выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом, - говорится в исследовании.

В основном сторонники трудоустройства подростков - это люди старше 45 лет. При этом о наличии у их ребенка опыта подработки рассказали 20 процентов родителей: 9 процентов сообщили, что трудоустройство было оформлено официально.