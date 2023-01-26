Рабочий сорвался с 15-метровой высоты на севере Петербурга

Рабочий сорвался в 15-метровой высоты на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге рабочий сорвался с 15-метровой высоты. Инцидент произошел в Выборгском районе города днем 25 января 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Рабочий пострадал при падении с высоты в Выборгском районе Петербурга. ЧП произошло 24 января около 15:30 у дома 31 по улице Пархоменко. При производстве работ с высоты 5-го этажа сорвался сотрудник одной из организаций. По предварительным данным, оборвался трос,- рассказал источник.

В итоге 40-летний мужчина очень серьезно пострадал. Он получил множество травм и переломы головы, груди, живота, таза, руки ног. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу и поместили в отделение реанимации.

По факту произошедшего следственный комитет начал проверку.