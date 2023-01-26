Замерзающего в коляске младенца нашли с пьяной матерью в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге горе-мать очень сильно напилась и заснула прямо на улице. При этом рядом с ней находилась коляска с маленьким ребенком, которому на вид было всего около полутора месяцев. Малыш буквально замерзал, пока пьяная женщина крепко спала. Инцидент произошел в Приморском районе города 25 января 2023 года.

- На пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконтрукторов на остановке общественного транспорта была замечена коляска с малышом, которому на вид 1,5 месяца. Рядом на лавочке лежала мама ребенка в состоянии сильного опьянения, - сообщили в социальных сетях.

Очевидцы вызвали полицию, чтобы правоохранители разобрались в этой ситуации. Прибывшие на место сотрудники также вызвали скорую помощь, которая госпитализировала мать вместе с ребенком в больницу.