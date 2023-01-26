Полиция задержала лжесантехников за кражу денег у пенсионеров в Петербурге

Полицией пресечена деятельность лжесантехников, обманывавших блокадников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мошенников, которые украли у пенсионеров более 3,5 миллионов рублей. Аферисты обманывали блокадников, представляясь сотрудниками технических служб. Об этом 26 января 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Организатором банды лжесантехников является ранее судимая за мошенничество 29-летняя жительница Красносельского района. Вместе с ней были задержаны еще 4 активных участника организованной группы: 51-летняя женщина, занимавшаяся непосредственно «обзвоном» пенсионеров, 40-летний гражданин сопредельного государства и двое жителей Красносельского района, 36 и 46 лет, исполнявшие роли «сантехников» и «ремонтников», а также забиравшие у пенсионеров деньги под видом «менеджеров», - рассказали в полиции.

Аферисты убеждали пенсионеров, что тем необходимы ремонтные работы. Но сами эти работы до конца не выполняли, а деньги при этом за свои услуги брали большие. Всего пострадали три жительницы Приморского района, 83, 84 и 89 лет, две из которых являются блокадницами, 76-летняя жительница Фрунзенского района и 82-летняя жительница Московского района, блокадница.