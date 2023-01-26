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НовостиОбщество26 января 2023 7:48

Факелы на Ростральных колоннах зажгут в День Ленинградской победы 27 января

Огни будут зажигать два раза в день
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В День Ленинградской Победы будут зажжены факелы Ростральных колонн

В День Ленинградской Победы будут зажжены факелы Ростральных колонн

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 января 2023 года Санкт-Петербург отметит 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого в городе зажгут Ростральные колонны. Факелы будут гореть два раза - утром и вечером. Об этом рассказали в Смольном.

- В День Ленинградской Победы световые эффекты и «живое» пламя на Ростральных колоннах дополняют праздничное оформление города, создают торжественную атмосферу, напоминают о героизме ленинградцев и защитников города, - сказал губернатор Александр Беглов.

Факелы зажгут сначала в 10 часов утра и они будут гореть до полудня. Второй раз их зажгут уже вечером с 19 по 22 часов. Кроме того, по 27 января включительно небо при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе будут озарять «Лучи Победы».