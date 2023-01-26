6-летний мальчик умер от высокой температуры в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области ребенок умер от высокой температуры. Днем 25 января 2023 года 34-летняя жительница поселка Заполье самостоятельно привезла в Выборгскую детскую больницу своего шестилетнего племянника. Мальчик находился в состоянии агонии. К сожалению, спасти его не удалось. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Известно, что с 20 января ребенку стало плохо. Родственники стали самостоятельно его лечить. 23 января его показали медикам. В фельдшерско-акушерском пункте поселка Поляны заподозрили краснуху и назначили лечение, - рассказал источник.

Спустя два дня состояние ребенка стало только хуже. Тетя мальчика вызвала скорую, но не дождавшись, сама отвезла его в больницу, где он вскоре скончался.

Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти ребенка и выясняют, правильно ли был поставлен диагноз и назначено лечение.