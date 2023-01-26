Детям и подросткам запретят продавать зажигалки в Петербурге

В Петербурге запретят продавать несовершеннолетним зажигалки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются запретить продавать детям и подросткам зажигалки. Об этом 26 января 2023 года рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. Запрет связан с распространившейся токсикоманией среди несовершеннолетних, а также смертельных случаев из-за этого.

- Инициативу парламентариев уже поддержал и губернатор Петербурга Александр Беглов. Документ предусматривает установление запрета на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Речь идет как о зажигалках, так и о газовых баллончиках. Продавцы обязаны будут спрашивать у покупателей паспорт, - рассказал Четырбок.

Нарушителям запрета будет грозить штраф. Для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч рублей.