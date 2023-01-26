Дом Борхова на 19-й линии Васильевского острова признан памятником

Дом Борхова стал памятником. Фото: КГИОП.

Еще одно историческое здание в Петербурге официально стало памятником. В единый госреестр охраняемых объектов включен Дом Борхова на углу 19-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Он же известен как «дом с башенкой».

- «Дом Х.Г. Борхова» на 19-й линии В.О., 14/54, литера А включен в госреестр в качестве регионального памятника, - сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

По данным комитета, шестиэтажное здание с мансардой и одноэтажными служебными корпусами во дворе было построено в 1911–1912 годах. Заказчиком выступил купец Фома Григорьевич (Хан Гилькович) Борхов.

Архитектором стал Александр Барановский. Примененный им декор и высокие многогранные эркеры-башни сохранились и до нашего времени. Сейчас дом выполняет свои изначальные функции. На первом этаже расположены магазины, а выше - жилые квартиры.