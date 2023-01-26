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НовостиПроисшествия26 января 2023 8:29

Полиция начала проверку после обнаружения замерзающего младенца на остановке в Петербурге

Мать малыша спала рядом на лавке
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полицейские Приморского района проводят проверку по факту обнаружения младенца на остановке

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту обнаружения младенца на остановке

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после того, как на автобусной остановке нашли замерзающего в коляске младенца. Рядом с ним на лавке спала его мать, которая была пьяна. Женщину с ребенком заметили прохожие вечером 25 января 2023 года в Приморском районе города и вызвали полицию. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 25 января около 22:20 в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов спит женщина. Рядом с ней находится коляска с ребенком, - рассказали в полиции.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили сильно пьяную женщину. Ее и ребенка передали врачам скорой помощи, которые отвезли их в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают личности женщины и ребенка. По данному факту проводится проверка.