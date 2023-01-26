Полиция начала проверку после обнаружения замерзающего младенца на остановке в Петербурге

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту обнаружения младенца на остановке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после того, как на автобусной остановке нашли замерзающего в коляске младенца. Рядом с ним на лавке спала его мать, которая была пьяна. Женщину с ребенком заметили прохожие вечером 25 января 2023 года в Приморском районе города и вызвали полицию. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 25 января около 22:20 в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов спит женщина. Рядом с ней находится коляска с ребенком, - рассказали в полиции.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили сильно пьяную женщину. Ее и ребенка передали врачам скорой помощи, которые отвезли их в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают личности женщины и ребенка. По данному факту проводится проверка.