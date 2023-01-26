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НовостиПроисшествия26 января 2023 9:00

Мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены в Петербурге

Полиция оперативно задержала поджигателя
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полицейскими Адмиралтейского района задержан подозреваемый в поджоге

Полицейскими Адмиралтейского района задержан подозреваемый в поджоге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены. Пожар произошел в ночь на 25 января 2023 года в доме 110 по набережной реки Мойки в Адмиралтейском районе города. Женщина смогла самостоятельно потушить огонь еще до приезда спасателей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 02:10 в полицию Адмиралтейского района обратилась 44-летняя женщина с заявлением, что около полуночи ее бывший муж поджог входную дверь ее квартиры в доме 110 по набережной реки Мойки, - рассказали в полиции.

Патруль стражей порядка быстро прибыл на место. По горячим следам они задержали 51-летнего подозреваемого, который не успел далеко уйти.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.