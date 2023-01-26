Сотрудники ГИБДД задержали водителя при попытке дачи взятки в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге пресекли попытку дачи взятки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина в миг превратил два административных дела в одно уголовное. Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль с 23-летним водителем, который был не пристегнут. Вместо того, чтобы просто заплатить штраф, тот решил дать взятку, но стражи порядка категорически отказались принимать "подарок". Об этом 26 января 2023 года сообщает управление ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Утром 24 января у дома 44 по набережной реки Фонтанки полиция остановила автомобиль "Хундай". 23-летний был не пристегнут ремнем безопасности. Также у него было было документов, подтверждающих право пребывания на территории страны. Чтобы избежать административной отвественности, он решил дать взятку, - рассказали в полиции.

Мужчина положил в карман переднего сидения патрульного автомобиля 1,5 тысячи рублей, несмотря на то, что полицейские предупредили его об уголовной ответственности, которая и наступила. Водителя задержали. Теперь его ждет более серьезное разбирательство.