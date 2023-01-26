Падение петербургской пенсионерки на гололеде оценили в 500 тысяч рублей

Падение пенсионерки на гололеде оценили в полмиллиона. Фото: прокуратура СПб

Петербургская прокуратура будет требовать компенсации в полмиллиона рублей для простой пенсионерки, которая упала на покрытом гололедом тротуаре. Все произошло в конце декабря минувшего года на проспекте Энергетиков.

- У дома 27 по проспекту Энергетиков женщина поскользнулась на наледи и упала. Пострадавшая испытала сильную боль. В больнице у женщины выявили ушибы и травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По факту падения началась проверка, которая показала, что тротуар был плохо убран от наледи работниками коммунальных служб. Поэтому, в защиту интересов пенсионерки, прокуратура подала иск в суд с требованием компенсации ущерба от АО «Автопарк № 7 Спецтранс».

Сейчас иск находится на рассмотрении.