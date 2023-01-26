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НовостиЭкономика26 января 2023 13:12

Один из остановленных автозаводов в Петербурге превратят в образовательный полигон

Об этом на совещании заявил губернатор города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Один из автозаводов превратят в полигон для студентов.

Один из автозаводов превратят в полигон для студентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из находящихся в простое петербургских автозаводов может стать образовательным полигоном. С такой неожиданной инициативой выступил губернатор города, принимавший участие в совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения.

- У нас был большой кластер по автомобилестроению. С одним из этих предприятий мы договорились, что они нам его передают под обучение, - приводит слова Беглова ТАСС.

Про какой именно завод идет речь, губернатор намеренно уточнять не стал. Напомним, что в городе есть полностью или частично простаивающие заводы Hyundai, а также смежные с ним предприятия по выпуску автокомпонентов; уже бывший Nissan, находящийся в процессе передачи АвтоВАЗу; Toyota и бывший General Motors, ныне принадлежащий Hyundai.