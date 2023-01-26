МЧС предупреждает о сильном гололеде в Петербурге 26 и 27 января

МЧС предупреждает про гололед. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мороз и солнце станет причиной резкого ухудшения погодных условий в Петербурге. Если отсутствие слякоти можно назвать приятным фактором, то сильнейший гололед, который обещают в ближайшие два дня - нет.

- 26-27 января в Санкт-Петербурге на дорогах ожидается сильная гололедица, - предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной столице.

Причиной гололеда станут заморозки, которые придут в городе после оттепели. Плюсовая температура сменится минусовой. Уже в пятницу термометры покажут -3...-5 градусов, а в субботу похолодает еще сильнее, до -8 ночью и -5 днем.

Сильных осадков не обещают, но небольшой снегопад может пройти.

Водителей и пешеходов предупреждают об опасности на дорогах и призывают проявлять крайнюю осторожность и внимательность, чтобы избежать трагедий.