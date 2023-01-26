Следователи Петербурга раскрыли убийство 23-летней давности Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Петербурга выяснили обстоятельства убийства 23-летней давности в Выборгском районе. Тогда неизвестный убил женщину и ее сына. Специалисты выяснили, кто совершил преступление. Подозреваемому мужчине 43 года. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

- По версии следствия, 7 июля 1999 года мужчина во время ссоры задушил приятельницу и нанес несколько ножевых ранений ее сыну. Потом он скрылся из этой квартиры, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Но задержать подозреваемого удалось только сейчас. Следователи грамотно спланировали допрос, рассказали мужчине о собранных доказательствах, и он признался. Ему предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.