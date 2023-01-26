Сотрудницу жилищного агентства Петербурга задержали по подозрению в получении взятки

Продолжается расследование уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудницу жилищного агентства Адмиралтейского района Петербурга подозревают в получении взятки. По версии следствия, с января 2020 года по март 2022 года она получила 350 тысяч рублей через посредников. За это подозреваемая предоставляла в пользование нежилые помещения, которые принадлежат городу.

- Денежные средства подозреваемая получала посредством перевода на свой расчетный счет, открытый в одном из банков, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

По подозрению в уголовном деле по статье «взятки» задержали женщину. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения. Обвинения задержанной пока не предъявили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут соучастников подозреваемой. Продолжается расследование уголовного дела.