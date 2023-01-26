Уникальная выставка советских икон открылась в музее истории и религии в Петербурге

Выставка будет работать до конца марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Иконы советского периода покажут в Государственном музее истории и религии в Петербурге. Там открылась выставка «Советские иконы: религиозные артефакты эпохи гонений». В экспозиции представлено более 80 экспонатов. Также, выставку дополняют предметы из собрания музея.

- В эти дни мы отмечаем памятные блокадные даты. В те тяжелейшие годы Церковь продолжала служить народу. Службы в ленинградских храмах не прекращались ни на один день, - отметил на открытии выставки губернатор Петербурга Александр Беглов.

В советское время иконы писали тайно. Этим занимались мастера-самоучки и кустари. Они использовали фотографии и украшали их цветами из фольги.

В музейном пространстве впервые представили иконы советского периода, которые представляют собой подлинный музейный предмет. До этого экспонаты были доступны только для академических ученых. Выставка будет работать до конца марта.