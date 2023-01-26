Полиция проводит проверку после гибели лося на железнодорожных путях в Ленобласти

Лось погиб от полученных при столкновении с поездом травм
Фото: Олег ЗОЛОТО
Транспортная полиция проводит проверку после гибели дикого животного на железнодорожных путях. Тело лося найдено в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщение об этом поступило в десять часов утра 25 января.
- На перегоне «Бородинское-Хиитола» в Выборгском районе Ленинградской области электропоездом сообщением «Санкт-Петербург - Сортавала» травмировано дикое животное, - говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
После сообщения о случившемся на место происшествия приехали полицейские. Они осмотрели территорию и опросили работников железной дороги. Лось погиб от травм, которые получил из-за столкновения с поездом. Тогда транспорт был задержан на один час.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.