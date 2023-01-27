Легкий мороз до минус 3 градусов вернется в Петербург 27 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Температурные качели продолжаются в Санкт-Петербурге. После плюсовой температуры с мелким дождем в четверг, в пятницу, 27 января 2023 года, в город возвращается морозец. Температура воздуха вновь окажется ниже нуля градусов, а это значит, что все то, что успело растаять накануне, превратится в лед. Об этом сообщили в метеорологическом центре "Фобос".

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков устремится к нулю. Местами сохранится гололедица, - сообщили синоптики.

Днем в Петербурге температура опустится до минус 1-3 градусов, по Ленинградской области от нуля до минус 5 градусов. Ветер снова холодный, северо-западный 2-7 метров в секунду.