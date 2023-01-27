Почти половина работодателей в Петербурге поднимут зарплаты сотрудникам в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 41 процент работодателей заявили, что собираются повысить зарплаты своим сотрудникам в 2023 году. Насколько большим будет повышение, не говорится, но в планах сделать надбавку есть. Об этом 27 января 2023 года в своем исследовании сообщает hh.ru.

- 41 процент компаний поднимут зарплаты сотрудникам в 2023 году – это стало известно благодаря опросу, проведенному службой исследований, среди работодателей страны, - говорится в исследовании.

В еще 46 процентов компаний решили, что все зарплаты останутся без изменений, и только в 3 процентах работодатели собираются уменьшить доходы работников. Еще 10 процентов работодателей пока не определились с тем, что делать с зарплатами.