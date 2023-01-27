Без вести пропавшую молодую женщину почти пять месяцев разыскивают в Петербурге / Фото: ЛизаАлерт

В Санкт-Петербурге уже почти пять месяцев продолжаются поиски молодой, 25-летней женщины. Валентина Тетенина пропала в начале сентября 2022 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Ориентировка с ее фотографией появилась в сети.

- Помогите найти человека. 25-летняя Валентина Тетенина пропала 4 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, - говорится в объявлении.

Девушка ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы у нее светло-русые, глаза голубые. В день пропажи была одета в розовую толстовку, бирюзовые брюки и серые кроссовки. С собой была черная кожаная сумка.

Всех, кто видел женщину, просят сообщить об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.