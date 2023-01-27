Жители Петербурга возложили цветы к мемориальной доске на Невском проспекте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С самого утра 27 января 2023 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте выстроилась очередь из людей. Длинная шеренга встала у дома 14 на Невском проспекте. Это дом, на котором до сих пор есть надпись, появившаяся здесь еще во время блокады: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Здесь же и мемориальная табличка: "Героизму и мужеству ленинградцев".

- Очередь очень большая. Люди стоят с раннего утра, - рассказала фотограф "Комсомолки" с места событий.

Повод для этого - 79-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь важной даты в Петербурге весь день будут проходить мемориальные мероприятия. Так, в 10:00 на Ростральных колоннах зажгут огни.