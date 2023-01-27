Автобус снес машину ГАТИ в центре Петербурга

Автобус попал в ДТП на Вознесенском проспекте. Фото: телеграм-канал "Мегаполис".

Еще одно ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Петербурге. На Вознесенском проспекте рейсовый Volgabus снес переднюю часть служебной машине Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- Перед домом 16 по Вознесенскому автобус основательно отомстил машине ГАТИ за все выписанные штрафы, - пишут очевидцы в соцсетях.

Впрочем, вряд ли месть была основной причиной аварии, так как ГАТИ занимается надзором в основном за строительными работами, а водителей наказывают при помощи машин-парконов Комитета по транспорту.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, не пропустивший автобус при выезде с прилегающей территории.

- В ДТП виновата машина ГАТИ, которая выезжала со двора. Автобус в этот момент ехал по выделенной полосе. Без пострадавших, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе компании-перевозчика.